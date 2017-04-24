ظهور نتائج أولى للبحث عن كائنات حية خارج الأرض

حلل فريق من العلماء البيانات عن الكائنات الحية خارج الأرض، فاكتشفوا بينها 11 معلومة، يحتمل أن تكون إشارة لنشاط حضارات كونية أخرى.

ويرى العلماء أن الإشارات الاصطناعية تختلف عن الطبيعية بخصوصياتها مثل ضيق نطاقها الإشعاعي، وتصرفها غير المنتظم ضمن قوانين الأطياف الكونية، ومواصفات شاذة أخرى، وسمحت الخوارزميات التي أعدها العلماء بالتمييز بين الإشارات التابعة للأرض، بما في ذلك تلك الناجمة عن الأقمار الصناعية من جهة، والإشارات الواردة من خارج الأرض من جهة أخرى، وتحديد مصدرها في السماء.

بالرغم من ذلك فقد استبعد بعض العلماء انتماء أية إشارة من الإشارات الشاذة الـ 11 إلى حضارة كونية ما، ووصفوا احتمال ذلك بالضئيل.