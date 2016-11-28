عادات صحية تعزز الذاكرة  

قدم تقرير نشره الموقع الهندي”بولد سكاي” 5 عادات صحية تساعد في حماية الذاكرة عند اتباعها بشكل يومي، لأنها تعمل على تعزيز الذاكرة وتجنبك النسيان، وتشمل هذه العادات الآتي:

التنفس العميق فإنه يساعد على وصول الأكسجين إلى الدم وبالتالي إلى الدماغ ويحسن من أدائه، فهذا هو أسهل وأقصر الطرق لحماية وتنشيط الذاكرة . التأمل: فهو وسيلة فعالة لحماية الذاكرة ويزيد من قوة الدماغ وتحسين التركيز وتهدئة الأعصاب والتفكير بشكل جيد.

3.النوم الجيد: فإذا كنت لا تنام جيدا، ففي نهاية الأمر يؤثر ذلك على الدماغ، لذا فمن أجل حماية الذاكرة يجب الحصول على النوم الجيد.

تجنب القيام بمهام متعددة: قد ينتج عنها الضغط على الدماغ، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة، لذا فإن القيام ببعض التمارين يساعد على تحفيز خلايا الدماغ وحماية الذاكرة على المدى البعيد.

5.الاهتمام بتناول الطعام الذي يحمي الذاكرة مثل التفاح، فإنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تعزز الذاكرة وتضعف وظيفتها.