عادات يومية تدمّر “المخ”..تعرف عليها

يعتبر المخ من أهم الأجهزة في الجسم، وكثير منا يقوم ببعض العادات اليومية التي تؤثر على المخ، والتي قد تسبب تلفه دون أن نعلم مدى تأثيرها، ورصد موقع Step to Health بعض هذه العادات ومنها:

عدم الحصول على القدر الكافي من النوم: يحتاج الشخص إلى 8 ساعات من النوم ليلا، وذلك لتحسين عمليات التمثيل الغذائي للحصول على الطاقة اللازمة ولتجديد خلايا الجسم، وتؤكد الدراسات أن قلة النوم تسرع موت خلايا الدماغ على المدى القصير. الإفراط في تناول الطعام: الأطعمة التي لا يحتاجها جسم الإنسان أو الزائدة عن احتياجه تتراكم في شكل دهون تصل للشرايين، وتؤدي إلى تصلب الشرايين الدماغية. تغطية الرأس أثناء النوم: أكدت الدراسات أن تغطية الرأس أثناء النوم يزيد تركيز ثاني أكسيد الكربون، ويقلل من كمية الأوكسجين التي يمكن أن تسبب آثار ضارة على الدماغ. عدم تناول وجبة الإفطار: الإفطار هو أهم وجبة في اليوم لأنه يؤثر بشكل ملحوظ على الأداء والتحمل خلال الساعات القليلة الأولى من اليوم، ويخصص المخ المواد المغذية لإدارة العمليات الفسيولوجية طوال اليوم، وعدم الحصول على وجبة الإفطار يمكن أن يسبب نقصا عاما في الطاقة وفقدان التركيز والذاكرة، والمزاج السيئ وضعف الأداء البدني والفكري.