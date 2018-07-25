عامل في مشفى مصياف الوطني يعيد مليون ليرة عثر عليها لصاحبها

عثر العامل في الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني إياد الحسين على مبلغ يزيد على مليون ليرة سورية ضمن حقيبة في أحد أقسام المشفى وبادر على الفور لتسليمه لإدارة المشفى لتقوم بإعادة المبلغ لصاحبه.

و بين العامل الحسين أنه عثر على الحقيبة التي احتوت المبلغ بعد أن سقطت سهواً من أحد مراجعي المشفى وقام بتسليمها للإدارة التي وجدت فيها مبلغاً مالياً والبطاقة الشخصية وبعض الوثائق التي تعود لصاحبها الأمر الذي سهل الاتصال به وإبلاغه وعودته للمشفى وتسليمه حقيبته.

الدكتور ماهر اليونس المدير العام لمشفى مصياف الوطني أوضح أن إدارة المشفى وجهت ثناء وتقديراً للعامل مع تقديم مكافأة مالية له إلى جانب تقديم صاحب المبلغ مكافأة مالية أخرى تقديراً لأمانته، مشيراً إلى أن العامل من ريف مصياف ومشهود له بالنزاهة والأمانة والسمعة الحسنة .