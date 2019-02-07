عبارات مطرية على الطرق الرئيسية في ريف دمشق

تقوم المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة ريف دمشق بتركيب عبارات لتصريف مياه الأمطار في مختلف المحاور الرئيسية للمحافظة لتفادي حصول تراكمات مطرية نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وقال مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بريف دمشق المهندس أحمد عطالله أن المؤسسة تتابع تنفيذ العبارات بالتعاون مع محافظة ريف دمشق، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ إغلب العبارات والعمل جار حاليا لتنفيذ عبارة تقع على طريق دمشق حمص عند منطقه الدوير لتسهيل مرور المركبات وتخديم المواطنين في مخيم الوافدين والفعاليات الاقتصادية.

وأكد عطالله أن المديرية ستقوم خلال هذا العام بإجراء جميع أعمال الصيانة للطرق الرئيسية بدءا من طريق عام القنيطرة القديم والجديد والمتحلق الشمالي وطريق بيروت القديم والجديد وطريق عام حمص دمشق القديم والجديد والمطار ضمن الحدود الإدارية للمحافظة.