عباس: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج العداون على غزة

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مؤكدا أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان الإجرامي.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء عن عباس قوله اليوم إن الاحتلال والاستيطان و”صفقة القرن” إلى زوال وفشل مؤكدا ضرورة حماية وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عباس أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ونضاله حتى نيل حقوقه المشروعة ولا سيما حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

واستشهد 14 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إضافة إلى إلحاق دمار كبير بالبنية التحتية.