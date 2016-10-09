عباس: الشعب السوري لن ينسى الدعم الروسي في مواجهة المؤامرات والإرهاب

أكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس أن الشعب السوري لن ينسى الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الذي قدمته روسيا الاتحادية لسورية والوقوف إلى جانبها في وجه المؤامرات الخارجية والإرهاب.

ونوهت الدكتورة عباس خلال استقبالها اليوم الوفد الشعبي الروسي الذي يزور سورية بوقوف روسيا قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب سورية وباستخدامها حق النقض “الفيتو” يوم أمس لإفشال مشروع القرار الفرنسي الذي كان يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة ودعم الإرهابيين ومموليهم.

41وأشار رئيس الوفد الدكتور ليونيد إيسايف إلى أن الشعب السوري خلال حربه ضد الإرهاب “لا يدافع عن نفسه فقط بل يقدم دماءه من اجل العالم كله” مبينا أن الدولة الروسية لها مبادئ تسير عليها فيما يخص السياسة الخارجية وتبذل جهوداً كبيرة في جميع المحافل الدولية للتأكيد على سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد أهمية تعميق العلاقات البرلمانية السورية الروسية وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

يشار إلى أن الوفد يضم عدداً من المفكرين والباحثين والإعلاميين والخبراء السياسيين الروس ورئيس الجالية العربية السورية في روسيا الدكتور وائل جنيد وعددا من أعضاء الجالية.

حضر اللقاء رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بمجلس الشعب وعدد من أعضاء المجلس.