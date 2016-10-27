عباس تبحث مع ماتفيينكو سبل تفعيل التعاون البرلماني بين سورية وروسيا

بحثت الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب في جنيف اليوم على هامش اجتماعات الجمعية ال 135 للاتحاد البرلماني الدولي مع فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي العلاقات الثنائية المتجذرة بين البلدين وسبل تفعيل التعاون البرلماني لمواجهة المد الإرهابي الذي ينتشر في منطقتنا والعالم وكذلك الحد من سياسات التدخل التي تنتهجها بعض الدول في الشؤون الداخلية لسورية.2

وأكدت ماتفيينكو ثبات الموقف الروسي لجهة دعم سورية في محاربة الإرهاب الذي يشكل تحديا وعقبة رئيسية أمام الحل السياسي للأزمة في سورية موضحة أن المشاركة الروسية في الحرب على الإرهاب في سورية تصب في مصلحة هذا الحل السياسي وفي مصلحة تخليص العالم من هذا الوباء القاتل.

وأضافت.. إن روسيا متمسكة بمبادئها ودعمها حق الشعب السوري وحده في تقرير مستقبله دون تدخل خارجي وتعمل من هذا المنطلق على دفع الحوار بين السوريين من جهة ومحاربة الإرهابيين الذين لا يشكلون تهديدا لمستقبل سورية فحسب بل لمستقبل العالم من جهة ثانية.

ووجهت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي دعوة للدكتورة عباس لزيارة موسكو على رأس وفد برلماني لمواصلة النقاش حول سبل تفعيل التعاون.

من جانبها شكرت رئيسة مجلس الشعب روسيا قيادة وحكومة وشعبا على وقوفها الراسخ إلى جانب سورية وشعبها وكل الجهود المبذولة لمساعدة الدولة السورية ميدانيا واقتصاديا وانسانيا لرفع المعاناة التي فرضها الإرهاب العابر للحدود على الشعب السوري.

وأوضحت الدكتورة عباس أن التعاون السوري الروسي في محاربة الإرهاب الذي يهدد العالم سيتكلل بالنصر لأننا نقف في خندق الدفاع عن الشعب في مواجهة قتلة الإنسان ومدمري الحضارة البشرية مؤكدة حرص سورية على تعميق التعاون الثنائي والبرلماني لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

واختتمت الجمعية ال 135 للاتحاد البرلماني الدولي أعمالها اليوم بمشاركة وفد مجلس الشعب السوري برئاسة الدكتورة عباس حيث ناقشت على مدى خمسة أيام قضايا تتعلق بحرية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإقامة الشراكة بين الجنسين لتحقيق هذا الهدف وكذلك دور البرلمانات في منع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة كما دارت نقاشات حول النزع الشامل للسلاح والمساهمة البرلمانية في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ وتعزيز التعاون الدولي في أهداف التنمية المستدامة.