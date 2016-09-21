عباس: تعديل النظام الداخلي لمجلس الشعب بما يتوافق مع أحكام الدستور

أكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس خلال اجتماعها أمس مع رؤساء اللجان وأعضاء اللجنة الدستورية بالمجلس، أهمية تعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس بحيث يلبي متطلبات المصلحة العامة ويتوافق مع أحكام الدستور ويواكب التطورات التي تشهدها سورية خلال هذه الفترة بما يسهم في الارتقاء بعمل المجلس.

وناقش المجتمعون المقترحات المقدمة لتعديل بعض مواد النظام الداخلي والأسباب الموجبة لذلك، بما يحقق نقلة في أداء المجلس ودوره في خدمة المصلحة العامة.

وكانت عباس أكدت في إحدى جلسات الدورة العادية الأولى للمجلس أن المقترحات المتضمنة تعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس ستعرض على المجلس للتصويت عليها لإقرارها بالأكثرية.