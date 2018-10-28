عباس: صفقة القرن لن تمر

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما تسمى “صفقة القرن” لن تمر مجددا تنديده بالاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء عن عباس قوله في كلمة له اليوم خلال افتتاح أعمال الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني:”إن الاستيطان من الحجر الأول إلى الحجر الأخير غير شرعي” مضيفا “إذا مر وعد بلفور.. فلن تمر صفقة القرن”.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت في وقت سابق اليوم مخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة 20 ألف وحدة استيطانية على أراضي الفلسطينيين في بلدتى العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وشدد عباس على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه متمسكا بحقوقه وثوابته وأنه لن يكرر “ما جرى في 1948 و1967” في إشارة إلى كل من نكبة فلسطين ونكسة حزيران.

وجدد عباس التأكيد على أن “فلسطين والقدس ليست للبيع أو المساومة” مشيرا إلى ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة و”إسرائيل” “لأنهم لم يتركوا مجالا للصلح”.

وكان مسؤولون أمريكيون أشاروا مؤخرا إلى “قرب” موعد الإعلان عن “صفقة القرن” التي يراد بها وفق ما ذكرته تقارير إعلامية حصر الفلسطينيين بأجزاء محدودة ومنزوعة السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وجعل القدس المحتلة خارج أي تسوية إضافة إلى إنهاء حق العودة مقابل آلية تعويض من قبل المجتمع الدولي وذلك بمباركة وتواطؤ من أنظمة الخليج.