عبداللهيان: أمريكا تسعى لانقاذ التنظيمات الإرهابية في سورية

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان ان الولايات المتحدة ومن خلال تحركاتها السياسية المكثفة تسعى لإنقاذ التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

وقال عبد اللهيان في تصريح له اليوم ان “حديث الولايات المتحدة عن الخطة ب فيما يخص الوضع في سورية واللجوء إلى القوة يعني ارتكاب البيت الأبيض خطأ استراتيجيا كبيرا تجاه هذا البلد” محذرا الدول التي تسعى إلى حماية الإرهابيين وداعيا إياها إلى التفكير بعواقب سلوكها والتخلي عن استهداف شعوب المنطقة باستخدام هؤلاء الإرهابيين التكفيريين.

وأشار عبد اللهيان إلى ان الإدارة الأمريكية تسعى في الوقت نفسه إلى إنقاذ وحماية تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل العراقية والمساعدة على نقل إرهابييه بشكل فوري إلى سورية مؤكدا ان التدخلات الأمريكية العسكرية والأمنية المتصاعدة زعزعت أوضاع المنطقة بشدة.

واعتبر عبد اللهيان ان الهجوم الأمريكي الأخير على اليمن يهدف للحيلولة دون إلحاق الهزيمة العسكرية والسياسية بالنظام السعودي في هذا البلد.