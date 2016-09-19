عبداللهيان: العدوان الأمريكي على دير الزور جاء لتقوية الإرهابيين

طهران (اسلام تايمز) – صرح المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الايراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن العدوان الأميركي على أحد مواقع الجيش العربي السوري في دير الزور جاء لتقوية التنظيمات الإرهابية وقال: إننا “ندين وبشدة هذا العدوان الاميركي ولا نعتبره خطأ عسكريا”.

وشدد عبد اللهيان خلال لقائه السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود على أن ما تقوم به الولايات المتحدة في الأجواء السورية يشكل انتهاكا للقانون الدولي لأنه جرى من دون موافقة الحكومة السورية.

وبين عبد اللهيان أن العدوان الذي نفذته مقاتلات أميركية ضد الجيش السوري الذي يخوض الحرب ضد الإرهاب كشف النوايا الأميركية المبيتة أكثر فأكثر ويعد بمثابة طعنة خنجر في الظهر ودعما لتنظيم “داعش” الإرهابي.