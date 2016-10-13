عبداللهيان: طهران ستواصل دعم سورية

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان أن إيران ستستمر بدعمها لسورية ومحور المقاومة.

وقال عبداللهيان في تصريح على هامش مراسم عزاء الغرباء في طهران “إن إيران ستستمر بمساعيها بغية توفير نسبة كبيرة من الأمن والاستقرار الإقليمي” مشيرا إلى أن إيران وقفت وستقف إلى جانب محور المقاومة وستستمر بدعمها لسورية.

وقال عبداللهيان “لا شك لدينا بأن الشعب المظلوم في البحرين سيحصل على حقوقه وان الكيان الإسرائيلي اللامشروع ستتم إزالته من صفحة المنطقة وتحرير القدس الشريف”.

وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أكد في كلمة له في نيسان الماضي أن بلاده ستستمر في تقديم الدعم لسورية والعراق في مكافحة الإرهاب لدفع شرور الإرهابيين عن كل الدول الإسلامية.