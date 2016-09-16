أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشوري الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان أن إيران وروسيا تدعمان بقوة “الشعب والجيش والرئيس الشرعي في سورية” بمواجهة الإرهابيين.

وقال عبد اللهيان في تصريح اليوم أن “الولايات المتحدة لا تلتزم بتنفيذ تعهداتها في اتفاق التهدئة في سورية ولا تهتم أبدا بأوضاع الشعب السوري وهي تزيد في الخسائر المادية والبشرية لهذا الشعب ولشعوب المنطقة من أجل أهداف انتخابية وسياسية فحسب” منوها بموقف الكرملين من التطورات في سورية.

وأشارعبد اللهيان إلى أنه رغم الاتفاق على نظام التهدئة في سورية والمواكبة الكاملة لذلك من قبل الدولة السورية فإن واشنطن ليست ملتزمة بتعهداتها لافتا إلى أن “جبهة النصرة” الإرهابية تحظى بدعمها وأنها لم تستهدف أبدا هذه الجماعة الإرهابية المعروفة الوارد اسمها في اللائحة السوداء للأمم المتحدة.

وأكدت روسيا وإيران أمس ضرورة التزام المجموعات المسلحة المسماة ب “المعارضة” بنظام وقف الأعمال القتالية في سورية واعتبرتا أي تصرف آخر من قبلها بمثابة وقوفها إلى جانب المجموعات الإرهابية وذلك بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية في أعقاب المشاورات التي أجراها ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية وحسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية.