عبداللهيان يجدد أهمية تركيز الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية

جدد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان أهمية تركيز الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

وشدد عبداللهيان لدى استقباله اليوم القائم بالأعمال التشيكي لدى طهران سواتبلوك تشومبا على أولوية وأهمية توافر الإرادة والتعاون الجاد على الصعيد الدولي لمحاربة الإرهاب.

من جانبه لفت تشومبا إلى توافق بلاده مع إيران بشأن حل الأزمة في سورية واستعدادها للتعاون من أجل “إعادة الاستقرار والهدوء إليها”.

وحول العدوان السعودي على اليمن أكد عبداللهيان أن “استمرار اعتداءات النظام السعودي على اليمن أدى إلى تنامي الارهاب وانعدام الأمن على الصعيد الدولي” داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات حازمة لمنع استمرار تلك الاعتداءات التي تستهدف المدنيين في اليمن