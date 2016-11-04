عبدالله الفيصل يشبه عدوان نظامه على اليمن بضرب السعوديين لزوجاتهم

أثار تشبيه السفير السعودي في واشنطن عبد الله بن فيصل آل سعود عدوان نظامه على اليمن بضرب السعوديين لزوجاتهم جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث رأى العديد فيها سخرية من الشعب اليمني وإهانة للمرأة السعودية.

وسألت صحيفة إنترسبيت الأمريكية السفير السعودي فيما إذا كانت بلاده تنوى التخلي عن قصف اليمن بالقنابل العنقودية فرد عليه بالقول: «إن هذا السؤال شبيه بسؤال.. هل ستتخلى عن ضرب زوجتك».

وأثار هذا الرد موجة غضب واسعة حيث قام مغردون ونشطاء بوضع التصريح في سياق “النظرة الدونية” للشعب اليمني فيما رأى البعض الآخر أنه يمثل أيضا “إهانة للزوجة السعودية” التي يتحدث السفير عن ضربها بصورة مضحكة.