عبد اللهيان: خروج القوات الأمريكية من المنطقة يصب في مصلحة دولها

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن خروج القوات الأمريكية من المنطقة يصب في مصلحة دولها.

وقال عبد اللهيان في صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد الدول العربية في الخليج ويوجه لها الإساءات يوميا وأن إيران ترى أن خروج القوات الأمريكية يصب في مصلحة المنطقة” مشيرا إلى أنه من خلال التعاون الاقليمي المشترك يمكن ضمان الأمن الجماعي الدائم.

وأشار عبد اللهيان إلى أن قوة إيران والمنطقة تكفي للدفاع عن دولها موضحا أن تماشي أنظمة السعودية والإمارات والبحرين مع كيان الاحتلال الإسرائيلي هو بمثابة سرطان قاتل.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا في تغريدة على صفحته في تويتر أمس النظام السعودي إلى إقامة علاقات تعاون وصداقة مع جارته إيران ووضع حد لجنون العظمة الأمريكي.

يذكر أن ترامب يطالب بشكل مستمر نظام بني سعود بدفع الأموال مقابل حمايته من قبل الجيش الأمريكي.