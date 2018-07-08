عبد اللهيان: دعم المقاومة والوقوف إلى جانب سورية في تصديها للإرهاب

أعلن حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية، عن موقف إيران الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

وقال عبد اللهيان خلال لقائه السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي: إن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعمها الحازم للمقاومة ولن تتراجع إزاء القضية الفلسطينية وتهديدات الكيان الصهيوني التي تهدد أمن جميع دول المنطقة”.

إلى ذلك أكد عبد اللهيان أن وجود المستشارين الإيرانيين في سورية سيتواصل لدعم جهودها في مسار التصدي للإرهاب منوها بصمود الشعب السوري في مواجهة الإرهاب وعزمه على عدم السماح بأن تتحول بلاده مرة أخرى إلى ساحة يصول فيها إرهابيو الصهاينة.

بدوره بين الزواوي أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون في مقدمة شؤون واهتمامات العالم الإسلامي مشددا على رفض الشعب الفلسطيني القاطع لما يدعى “بصفقة القرن”.