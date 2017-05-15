عبد اللهيان: ضرورة التصدي لمخططات كيان الاحتلال في المنطقة

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان ضرورة التصدي الجاد للإرهاب والتطرف ولمخططات الكيان الصهيوني في المنطقة.

ولدى استقباله رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران السفير ياسر عثمان قال عبد اللهيان إن لدى إيران ومصر رؤية مشتركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى إمكانية استثمار الطاقات البرلمانية بهدف دعم تسوية مشاكل المنطقة والدفع باتجاه تعزيز وحدة وتلاحم العالم الإسلامي.

كما شدد على أن تطوير التعاون بين إيران وجيرانها من الدول العربية يلعب دورا بناء ومؤثرا في استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا على أهمية تصدي الدول الإسلامية لممارسات كيان الاحتلال التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

السفير عثمان من جانبه أشار إلى أن لدى إيران ومصر دوما مشاورات بناءة في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدا ضرورة التصدي للإرهاب وتضافر الجهود لتعزيز الوحدة الإسلامية.