عبد اللهيان: عون يلعب دوراً مهماً في المقاومة ضد الكيان الصهيوني

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين امير عبد اللهيان أن اختيار العماد ميشال عون رئيساً للبنان يلعب دوراً مهماً في المقاومة ضد الكيان الصهيوني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب.

وقال عبد اللهيان خلال لقائه اليوم السفير اللبناني في طهران فادي حاج علي: “من المؤكد أن الساسة في البيت الأبيض و”إسرائيل” يعملون على وضع استراتيجية مشتركة لتقويض دول المنطقة وأن الأمريكيين لم تكن حلولهم واقعية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية” مقدماً التهاني للشعب اللبناني على إكمال العملية السياسية وانتخاب رئيس جديد.

وأشار إلى أن “عملية تحرير الموصل ونضال الجيش العراقي والحكومة والحشد الشعبي تتقدم بنجاح.. والنصر قريب في الموصل”.

من جهته أشار حاج علي إلى الدور الحاسم لإيران في المنطقة وقال: إن “إيران بلد كبير ومهم ودائماً كان صديقاً وشقيقاً إلى جانب الشعوب المضطهدة”.

وشدد حاج علي على رغبة لبنان في التعاون مع إيران في كل المجالات وخاصة في قطاع الاقتصاد موضحاً أن رجال الأعمال اللبنانيين مهتمين بتطوير العلاقات التجارية والتبادلات الاقتصادية وتعميق التعاون مع إيران.