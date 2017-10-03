عبد اللهيان لـ سفير سورية في إيران: انتصاراتكم تنبأ بنهاية الإرهاب

التقى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان سفير سورية في إيران الدكتور عدنان محمود وأكد أن الانتصارات التي تحققها سورية بالتعاون مع الحلفاء تنبأ بنهاية تنظيم “داعش” والتنظيمات الإرهابية الأخرى وأن سورية تقوم بدور مهم في مواجهة الإرهاب العالمي.

وأضاف عبد اللهيان أن إيران ترى في الأمن السوري أمنها وأن الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة الأراضي السورية والعراقية وكل بلدان المنطقة بمثابة الدفاع عن أمن شعوب المنطقة, وأن التنظيمات الإرهابية مارست كل أنواع الإرهاب بحق الأبرياء في المنطقة.

وأشار إلى أن الصهاينة يعدون لمخطط جديد من أجل تقسيم الدول الإسلامية وهذا المخطط وهو موضوع خطير على أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد بالدور المهم الذي يقوم به مجلسا الشعب السوري والشورى الإسلامي الإيراني في تعزيز العلاقات الثنائية لافتاً إلى استعداد البرلمان الإيراني لاستضافة مجموعة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية واللجان التخصصية الاقتصادية البرلمانية.

من جانبه أكد الدكتور محمود استمرار الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء في دحر الإرهاب في مختلف المناطق حتى القضاء عليه وإعادة الامن والاستقرار إلى كل الاراضي السورية, وشدد السفير محمود على وحدة العراق وسيادته ورفض أي محاولات تهدف إلى تقسيمه أو النيل من وحدة أراضيه.

وعبر محمود عن الشكر والتقدير لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا في دعم سورية في حربها ضد الإرهاب وتحقيق الإنجازات الإستراتيجية في هزيمة المخطط الإرهابي التكفيري وداعميه.