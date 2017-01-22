عبد اللهيان: محادثات أستانة حول سورية جديرة بالاهتمام

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن المبادرة إلى عقد اجتماع في كازاخستان حول سورية جديرة بالاهتمام.

وقال عبد اللهيان خلال لقائه السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود اليوم.. إن “اجتماع أستنة فرصة مناسبة لجني الثمار السياسية المطلوبة من مقاومة الشعب السوري في مواجهة الإرهاب التكفيري” مشيرا إلى أن “أي حل سياسي يجب ألا يحول إرهابيي الأمس إلى ساسة اليوم”.

وأكد أن إيران تقف إلى جانب سورية في الدفاع عن وحدة أراضيها واستقلالها وتعتبر أن الالية الافضل لإيجاد حل سياسي تكمن في الحوار الوطني والاهتمام بصوت الشعب السوري.

وأضاف عبد اللهيان.. إن “النتائج الحاصلة من اللقاءات السياسية والبرلمانية للمسؤولين في سورية وإيران كان لها تأثير كبير من خلال تعزيز التنسيق على جميع المستويات في سياق دعم سورية في محاربة الإرهابيين”.

من جهته أعرب السفير محمود عن تقديره للدعم الذي تقدمه إيران إلى الشعب السوري لافتا إلى أنه يرفد صمود ومقاومة سورية في مواجهة الإرهاب على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر محمود أن اجتماع أستنة فرصة مناسبة للتأكيد على الحوار السوري السوري من دون أي تدخل خارجي ومواصلة مكافحة الإرهاب.