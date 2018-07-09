عبد اللهيان: وجودنا في سورية ضمن إطار التعاون الثنائي بين البلدين

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن الوجود الاستشاري لإيران في سورية يأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين ولا يحق لأي دولة في العالم أن تتدخل في هذه المسألة.

وأشار عبد اللهيان خلال لقائه اليوم سفير أستراليا في طهران “ايان بيكز” إلى الوضع في اليمن وقال “إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن”.

بدوره أكد سفير أستراليا رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع طهران وتعزيزها في مختلف المجالات منوها بدور إيران في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم.