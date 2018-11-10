عبد المهدي: معرض بغداد الدولي بوابة للعمل مع شركات عالمية

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن العراق يضع أقدامه على الطريق الصحيح للانطلاق وأن الحكومة العراقية تسعى لتنشيط جميع القطاعات بالاعتماد على المبادرات الوطنية والأجنبية.

وقال عبد المهدي خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمعرض بغداد الدولي بمشاركة 700 شركة تمثل 18 دولة بينها سورية.. إن الحكومة ستنفذ خارطة استثمارية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب.. آلاف الشركات والمؤسسات نشطت في العراق.. ومعرض بغداد الدولي بوابة جديدة للعمل مع الشركات العالمية الرصينة.

وبين رئيس الوزراء العراقي أن هناك عقبات ما زالت تعوق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات ونسعى من خلال مساهمة الدول إلى تنفيذ حملة واسعة للإعمار.

وتشارك 21 شركة سورية في فعاليات المعرض حيث يضم الجناح السوري الذي أقيم على مساحة 250 مترا مربعا شركات متخصصة بالصناعات الغذائية والكيميائية والألبسة.

يذكر أن الشركة العامة للمعارض العراقية تأسست عام 1959 وأقامت أول دورة للمعرض عام 1964 واستمرت الدورات حتى الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 حيث توقفت لعدم استقرار الوضع الأمني في بغداد لتعاود نشاطها من جديد بعد انتهاء الاحتلال.