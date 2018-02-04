عبد النور: مشاركة سورية بمعرض القاهرة للكتاب لاقت احتضانا شعبيا

أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أهمية الحضور والمشاركة السورية الواسعة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 49 ولا سيما انه يعد محطة اساسية ليس فقط لاتحاد الناشرين بل لمؤسسات رسمية عديدة.

ولفت عبد النور إلى أن استضافة شخصيات سورية فكرية وأدبية وفنية وإعلامية في ندوات ولقاءات المعرض لها العديد من الدلالات والاهمية كما أن الفعاليات الفنية التي أنشد فيها مطربون سوريون وقدموا فيها الفلكلور السوري تعد رسالة وبداية لخطوات أخرى في العلاقات بين البلدين.

وبين أن المشاركة السورية لاقت احتضانا شعبيا وترحيبا واضحا من قبل الشعب المصري.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ 49 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الـ 27 من كانون الثاني الماضي وتستمر حتى العاشرمن الشهر الجاري وتشارك فيها 35 دولة و950 دارا للنشر.