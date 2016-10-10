عبر الجسر الجوي.. «4320» سلة غذائية الى الحسكة خلال اسبوع

بلغ عدد السلل الغذائية التي وصلت إلى محافظة الحسكة عبر الجسر الجوي المخصص لنقل المساعدات الانسانية إلى المحافظة 4320 سلة غذائية خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في القامشلي عفراء نوح استمرار نقل المساعدات الإنسانية عبر الجسر الجوي طيلة الشهر الجاري، لافتة إلى وصول كميات جديدة الليلة الماضية عبر الرحلتين 108 و109 تضمنت 3028 كرتونة ألبسة أطفال شتوية لصالح مفوضية شؤون اللاجئين و840 كرتونة غذائية و1660 كيس برغل و160 كيس أرز، إضافة إلى 358 كرتونة زيوت نباتية لصالح برنامج الأغذية العالمي.