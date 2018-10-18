عبر معبر نصيب.. وفد أردني: جئنا لنحتفل مع سورية بخلاصها من الإرهاب

وجه وفد نقابة المحامين الأردنيين الذي وصل إلى سورية عبر معبر نصيب-جابر الحدودي اليوم التحية للشعب السوري الصامد في وجه الإرهاب مؤكدا وحدة الشعبين السوري والأردني.

نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدات قال في تصريح صحفي لدى وصوله المعبر: “نحن أبناء سورية الطبيعية.. نحن شعب واحد” لافتا إلى أن المحامين العرب شعارهم الحق والعروبة وجئنا اليوم الى سورية لنؤكد رابطة العروبة التي تجمع سورية والأردن فهما وحدة متكاملة دائما وأبدا ونحن هنا لنحتفل مع سورية بالخلاص من الإرهاب وإعادة فتح هذا المعبر الحيوي والمهم.

نزار سكيف نقيب المحامين السوريين الذي كان في استقبال الوفد الضيف مع عدد من أعضاء النقابة قال في تصريح: “إن التواصل لم ينقطع يوما بين المحامين السوريين والأردنيين ونحن متكاملون بالموقف والانتماء والسياسة وهذه الزيارة احتفالية لان الموقف واحد بين الشعبين والنقابتين”.

وأشار سكيف إلى أن سورية ستبقى دائما حاضنة للفكر القومي العربي وهي التي قاتلت عن العرب أجمعين ولو سقطت سورية لسقط الجميع.

المحامي الأردني بشار ديات قال في تصريح: “نبارك لسورية هذه العودة التي تجري تحت راية الجيش العربي السوري الذي حافظ على وحدة سورية”.

وبارك المحامي الأردني وليد العدوان للشعبين السوري والأردني بافتتاح المعبر وقال: “نفتخر بالشعب السوري ولنا الشرف بوجودنا على أرض سورية”.

فهد العدوي رئيس فرع نقابة المحامين بدرعا أشار إلى أن زيارة وفد المحامين الاردنيين الى معبر نصيب هي موقف واضح ضد الإرهاب الذي ضرب سورية خلال السنوات الماضية.

وقدم نقيب المحامين الأردنيين درعا تذكارية لنقيب المحامين السوريين.

وكان معبر نصيب جابر افتتح رسميا في الـ15 من الجاري أمام حركة المسافرين والترانزيت بعد إغلاقة لمدة ثلاث سنوات بسبب الإرهاب.