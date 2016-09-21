عبور منتخب روسيا للسيدات إلى أمم أوروبا 2017

حجز منتخب روسيا لكرة القدم للسيدات بطاقة العبور إلى كأس أمم أوروبا 2017، بعد اكتساحه الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول المنتخب الكرواتي (5-0) في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

وبسطت سيدات روسيا سيطرتهن على المواجهة التي جمعتهن بمنتخب كرواتيا على أرضية ملعب “خيمكي” بضواحي العاصمة الروسية موسكو وحققن الفوز بخماسية نظيفة.

ويعتبر هذا الفوز الرابع لروسيا في المجوعة الخامسة مقابل تعادلين وخسارتين. بذلك رفع المنتخب الروسي رصيده من النقاط إلى 14 في المركز الثاني خلف ألمانيا المتصدرة بـ 24 نقطة.

وتأهلت روسيا إلى بطولة كأس أمم أوروبا التي تستضيفها هولندا في الفترة بين 16 تموز و6 آب عام 2017 كونها واحدة من أحسن المنتخبات الستة التي تحتل المركز الثاني في المجموعات الثمانية.