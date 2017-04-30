“عثرات” بريطانية أميركية.. طائرة تجسس سرية يكشفها تطبيق للهاتف المحمول!

تمكن مئات الآلاف من مستخدمي الإنترنت تعقبوا على الهواء مباشرة تحليق طائرة حربية بريطانية كانت تتجسس على الدفاعات الجوية الروسية على شاطئ بحر البلطيق، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضافت الصحيفة، أن مسار الطائرة من طراز RC-135W التي تسمى “ريفيت جوينت” وتتبع للقوات الجوية الملكية البريطانية، تم كشفه باستخدام أحد التطبيقين – Flightradar24 أو Planefinder – لتعقب الطائرات المدنية، اللذين يقدر ثمنهما ببضعة دولارات، في حين أن تصميم وإنتاج RC-135W “ريفيت جوينت” كلف الخزينة البريطانية نحو 650 مليون جنيه استرليني.

وحسب “ديلي ميل”، كانت الطائرة تقوم بجمع معلومات استخباراتية عن قاعدة بحرية روسية. وتمكن مستخدمو التطبيق من تحديد سرعة تحليق الطائرة واتجاهه إضافة إلى رقم تسجيل الطائرة، حيث نشروا على شبكات التواصل الاجتماعي صورا لمسار طائرة تحمل رقم RRR7220 على بعد حولي 100 كم من مدينة كالينينغراد غرب روسيا، وعلى ارتفاع 8000 متر.

وافترضت الصحيفة، أن الطائرة البريطانية كانت برفقة طائرات تجسس أمريكية ومقاتلاتمتعددة الوظائف F-35A، حيث كانت الخطة، بحسب الخبراء، أن تحلق RC-135W خلف F-35A بهدف رصد نشاط الدفاعات الجوية الروسية لدى محاولاتها تعقب المقاتلات الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد التحليقات الاستطلاعية لطيران دول الناتو في منطقة البلطيق ازداد في الفترة الأخيرة وسط تصاعد التوترات في العلاقات بين روسيا والغرب، وبعد أن نشرت موسكو منظومات إس -400 الحديثة للدفاع الجوي ومنظومات صواريخ “إسكندر” وغيرها من الأسلحة المتطورة، في محافظة كالينينغراد غرب البلاد.

البعث ميديا || وحدة الرصد