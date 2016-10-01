عجز بنسبة 50% في تأمين المياه لمدينة دمشق

صرح المهندس حسام حريدين مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق وريفها أن كمية المياه التي يتم ضخها من مصادرها لإرواء مدينة دمشق وريفها لهذه الفترة تبلغ 312 ألف متر مكعب يوميا، لافتا إلى وجود عجز بنسبة 50 بالمئة في تأمين المياه للمدينة.

وبين حريدين أنه يتم العمل على ضبط عملية التقنين بما يحقق العدالة في التوزيع لجميع المناطق ضمن برنامج التقنين لدمشق، مؤكدا أن المياه تضخ للمدينة بمعدل أربع ساعات يوميا بدءا من الساعة الخامسة صباحا وأنه لا مشكلة أو تغيير في برامج التقنين لمناطق ريف دمشق.

يذكر أن تراجع واقع المياه يعود إلى انخفاض منسوب المياه من مصادرها في هذه الفترة من السنة والتي تسبق فترة الهطولات المطرية في البلاد.