عدة يمنيين ضحايا غارة جديدة لطيران العدوان السعودي على تعز

أفاد مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، بقتل وأصابة 10 يمنيين بغارة شنها طيران العدوان السعودي على محافظة تعز اليوم.

وأوضح المصدر أن “طيران العدوان شن غارة على مزرعة أحد المواطنين بمنطقة شعب الداخل في مديرية خدير ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرة مواطنين معظمهم أطفال”.

وواصل العدوان استهداف المواطنين وممتلكاتهم في محافظتي صعدة والحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قصفا صاروخيا ومدفعيا للنظام السعودي ومرتزقته استهدف مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة فيما شن طيران العدوان غارة على مزرعة أحد المواطنين بمنطقة كيلو 16 بمديرية الحالي في محافظة الحديدة.