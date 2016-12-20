عدد المتقدمين لمسابقة مشفى القامشلي الوطني أقل من عدد الشواغر

ربما للمرة الاولى لم يصل عدد المتقدمين لمسابقة لعدد الشواغر المعلن عنها لملء الشواغر حيث لم يتجاوز عدد الذين أجروا اليوم في الهيئة العامة لمشفى القامشلى الوطنى . الاختبارات الشفهية ا لهذه المسابقة 44 متقدما بينما عدد الشواغر65 وفق مابين مدير عام الهيئة الدكتور عمر العاكوب فى تصريح له اليوم. مشيرا أن اختبارات اليوم تشمل المتقدمين من الفئة الاولى والثانية والثالثة الناجحين فى الاختبارات الكتابية التى اجرتها الهيئة الشهر الماضى.

ونوه العاكوب انه سيتم جمع العلامات وحساب درجة التثقيل الخاصة بالتسجيل فى مكتب العمل ليصار الى اعلان النتائج النهائية للمسابقة قبل نهاية العام الجارى.

وكانت الهيئة اعلنت نهاية العام الماضى عن مسابقة لملء 65 شاغرا فىاقسام الهيئة العامة لمستشفى القامشلى الوطنى .