عدد المتقدمين لمفاضلة القبول الجامعي بجامعة دمشق وصل الى 35400

وصل عدد المتقدمين إلى مفاضلة القبول الجامعي بجامعة دمشق نحو 35400 ألف متقدم لغاية يوم أمس في جميع مراكز التسجيل بدمشق وفروع الجامعة في المحافظات الجنوبية والبالغ عددها 18 مركزاً.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة 18470 طلباً في الفرع العلمي و150 لأبناء الهيئة التدريسية و306 لأبناء الشهداء و64 لذوي الاحتياجات الخاصة و3460 للثانويات المهنية و222 لمفاضلة السوري غير المقيم و10 طلاب عرب وأجانب في حين تجاوز عدد الطلاب الذين تقدموا إلى مراكز السنة التحضيرية للكليات الطبية 3440 وفي مراكز التسجيل المباشر للفرع الأدبي نحو 9270.

وأصدرت الجامعة أمس نتائج اختبار القبول في كلية الهندسة المعمارية وبلغ عدد الناجحين 1407 طلاب من أصل 2400 متقدم.