عدد المصريين يتجاوز الـ100 مليون نسمة.. السيسي: زواج القاصرات يؤلمني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيىسي، خلال كلمته باحتفالية التعداد السكاني، السبت، ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر، متعجبا من عدد المتزوجات في سن الـ12.

وقال السيسي: “فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عاما ليس بسيطا.. بنت عندها 12 عاما!! نحملها مسؤولية زواج وبيت..”

وعرج قائلا “انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته”.

وشدد على ضرورة استفادة المجتمع من بيانات المركزي للإحصاء، مشيرا إلى أن هذه المبادرة (زواج القاصرات) تتطلب جهدا كبيرا.

وبخصوص التعداد السكاني، أشار الرئيس المصري إلى أن عملية التعداد كلفت الكثير من الوقت والجهد والمال.

وبين السيسي أن التكلفة المالية صرفت للاستفادة منها كمجتمع لإصلاح ذاته، والوقوف على السلبيات ومجابهتها، مؤكدا أن للإعلام دورا كبيرا مع منظمات المجتمع المدني والحكومة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، اليوم السبت، أن عدد السكان في الداخل والخارج تجاوز 100 مليون نسمة.

وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن عدد سكان مصر في 18 نيسان 2017 الماضي، وصل إلى 104.2 مليون نسمة، بينهم 94.98 مليون نسمة في الداخل و9.4 مليون نسمة في الخارج.