عدد جديد من مجلة أسامة للأطفال وباقة من القصص والمعارف

احتوى العدد الجديد من مجلة أسامة الصادر حديثا عن الهيئة العامة السورية للكتاب مديرية منشورات الطفل عددا من القصص والقصائد والسيناريوهات والأبواب التثقيفية المتنوعة.

وضم العدد سيناريو مغامرات فصيحة في سوق الأحلام كتبته أريج بوادقجي ورسمته رنا قويدر وسيناريو أبو حمدو “علاء الدين ومصباح أم جميل” كتبه ورسمه رامز حاج حسين وقصة بعنوان “من صبر ظفر” كتبتها منى عامر حسن ورسمتها آمنة محناية وقصة بعنوان “هذان الفرخان لي” كتبتها رنا محمد ورسمتها غصون دمراني.

ونقرأ في باب “أسرار الطبيعة” عن “حمم بركانية غريبة” من إعداد أريج بوادقجي وجاء في باب “بريد الأطفال” قصة “الطفل المغامر” للطفلة سما الريس وقصة “أمي” للطفلة راما عبد الله أشقر.

أما كلمة العدد فكانت بعنوان “بيتنا الثاني” كتبها رئيس تحرير المجلة قحطان بيرقدار وتحدث فيها عن العناية بمرافق المدرسة ونظافتها ورسمها رامز حاج حسين.

ومن قصائد العدد قصيدة منتقاة من أرشيف المجلة بعنوان “قصائد قصيرة” للشاعر جمال عبد الجبار علوش رسمها أنور دياب وقصيدة بعنوان “مقعدي” كتبها قحطان بيرقدار ورسمها رامز حاج حسين.

وكانت لوحة غلاف العدد للفنان عبد الوهاب الرجولة وتعبر عن فرحة الطفولة وحياة الأطفال الملونة بأناملهم الصغيرة والأحلام المرسومة في خيالهم.