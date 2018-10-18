عدوان لمرتزقة بني سعود على تعز وصعدة

لقي يمني حتقه وأصيب ثلاثة آخرون جراء عدوان مرتزقة النظام السعودي على محافظتي تعز وصعدة.

مصدر أمني صرح، وفقا لوكالة سبأ، بأن يمنيا لقي حتفه استشهد برصاصة قناص تابع لمرتزقة العدوان السعودي في منطقة الكبيب بمديرية مقبنة في تعز.

وأضاف بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديريتي شدا ورازح الحدوديتين في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان غارة على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر في صعدة، وست غارات على منازل المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بالحديدة غرب اليمن.

ورداً على العدوان، نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات عسكرية على مواقع مرتزقة العدوان في تعز والحديدة والجوف ومأرب والبيضاء وكبدوهم خسائر كبيرة.

مصدر عسكري أفاد بأن وحدات من الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع للمرتزقة في جبهتي عصيفرة والجرة في تعز، ما أسفر عن مقتل خمسة وجرح آخرين، فيما أحرقت مدرعة للمرتزقة في الساحل الغربي في الحديدة.