عراقجي: إيران مستمرة في تنفيذ الاتفاق النووي

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده مستمرة في تنفيذ الاتفاق النووي الموقع مع مجموعة خمسة زائد واحد مبينا إنها حققت نجاحات جيدة في مختلف المجالات.

وأوضح عراقجي في كلمة له اليوم أمام الجلسة الاستثنائية للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي “إن خطة العمل المشترك الشاملة قامت بدورها في مجال القطاع المصرفي والمالي الإيراني إلا ان المشاكل ما زالت قائمة أمام تصريف العملة الصعبة وتبادلها” مشيرا إلى إن هذا القطاع لم يعد إلى حالته العادية بسبب العقوبات الأمريكية السابقة والتي ما زالت قائمة ولا يمكن الاستفادة من النظام المالي والمصرفي الأمريكي.

كما أشار المتحدث باسم اللجنة نقوي حسيني نقلا عن عراقجي إلى إن الإجماع الدولي حاليا لصالح إيران في دعم وحماية الاتفاق النووي معتبرا ان نتائج الاتفاق النووي “لم تكن هدية مقدمة إلى إيران من أحد وإنما هي حنكة ودراية ومرونة تمكنت من خلالها إيران من استرجاع حقوقها”.

وكانت إيران وقعت مع مجموعة خمسة زائد واحد في تموز من العام 2015 الاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني ودخل الاتفاق المذكور حيز التنفيذ في السادس عشر من كانون الثاني عام 2016 .

كما لفت عراقجي إلى إن النظام السعودي وآخرين يعملون على “دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الحاضر لاتخاذ مواقف ضد إيران” ومن الممكن أن يعتمد سيناريوهات مختلفة وقال.. “إن ترامب وفريقه سيحاولون نشر التخويف منها لمنعها من استثمار مصالحها بعد الاتفاق النووي”.