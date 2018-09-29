عراقجي: على الأوروبيين تفعيل الآليات المصرفية مع إيران قبل الرابع من تشرين الثاني

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن المحادثات التي أجرتها بلاده مع الأوروبيين بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران قبل أربعة أشهر أفضت إلى تفعيل آليات التبادل المصرفي والتجاري بين الجانبين لمواجهة إجراءات الحظر الأمريكي على طهران.

وأوضح عراقجي في تصريح لوكالة ارنا الإيرانية في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك أنه ينبغي على الأوروبيين تفعيل هذه الآليات قبل حلول الرابع من تشرين الثاني المقبل وهو التاريخ الذي تبدا فيه المرحلة الثانية من إجراءات الحظر الأمريكي أو تفعيل جزء من هذه الآليات.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن أمس أن سبعة بنوك مركزية أوروبية اتفقت على إنشاء آلية مالية خاصة للارتباط مع إيران وتحويلها مستقبلا إلى مؤسسة كما أكد في وقت سابق وجود إجماع دولي على منع تنفيذ إجراءات الحظر الأمريكية على إيران ما يعني أن الولايات المتحدة باتت اليوم معزولة اكثر من أي وقت مضى.