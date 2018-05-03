عربون وفاء للجيش العربي السوري.. حملة تبرع بالدم لعمال الموارد المائية

اللاذقية – البعث ميديا – مروان حويجة

بمناسبة عيدي الشهداء والعمّال ودعما لتضحيات بواسل الجيش العربي السوري البطل في انتصاراته المشرّفة التي يسطرها في دحر وسحق التنظيمات الإرهابية المسلحة نفّذت الهيئة العامة للموارد المائية حملة تبرع بالدم لجرحى الجيش في فرع الهيئة في اللاذقية.

وشارك بالحملة فروع الهيئة في عدد من المحافظات حيث شهدت مشاركة واسعة من كوادر الهيئة وعمالها الذين تدفقوا إلى مركز التبرع في ثانوية الري التابعة لهيئة الموارد المائية.

وخلال مواكبة موقع “البعث ميديا” للحملة كانت هذه اللقاءات مع المشاركين.. حيث أكد المهندس عمر الكناني مدير فرع هيئة الموارد المائية في اللاذقية أن الإقبال الكبير لكوادر وعمال هيئة الموارد المائية على المشاركة في الحملة يجسّد الوفاء المطلق والتلاحم الكبير مع جيشنا الباسل الذي يخوض أشرف معارك النصر والبطولة والكبرياء دفاعا عن تراب الوطن.

وأكدّ المهندسون والإداريون والفنيّون والعمّال المشاركون في التبرع أنّ هذه المبادرة رسالة حب ووفاء وتقدير لحماة الديار الذين يبذلون الغالي والنفيس لأجل صون عزة وكرامة الوطن وتحقيق انتصاره مجددين العهد على الوقوف صفاً واحدًا خلف جيشنا البطل الذي يسطر أروع وأشرف ملاحم النصر والبطولة.

وأعربوا عن ثقتهم المطلقة والأكيدة بقرب يوم الانتصار السوري المشرّف على قوى الشر والإرهاب والظلام لتبقى سورية الأبيّة بجيشها وشعبها وقائدها المفدى السيد الرئيس بشار الأسد قلعة حصينة شامخة ومنارة حضارية للعالم والإنسانية جمعاء.