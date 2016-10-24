عرض أول صورة للصاروخ البالستي الروسي الجديد

عرض مركز “ماكييف” الحكومي الروسي للصواريخ أول صورة للصاروخ البالستي النووي الجديد RS-28 “Sarmat” (أر إس -28 سارمات).

ويعد هذا الصاروخ النووي الروسي الجديد العابر للقارات “أر إس — 28″، أخطر الصواريخ البالستية على الإطلاق في العالم بفضل تكنولوجيا جديدة من نوعها تختلف عن أي نظام دفاع صاروخي آخر.

وتؤكد روسيا أن الصاروخ الجديد من منظومة “سارمات”، يتمتع بإمكانيات مدمرة، ولن يستخدم إلا في حالة الردع النووي. وقد أطلق عليه اسم “ملك الصواريخ”، وسيحل مكان منظومة الصواريخ “أر-36 إم” التي ستحال الى التقاعد بحلول العام 2018.

ويزن الصاروخ الجديد 100 طن ويعمل بالوقود السائل وينطلق من منصة تحت الأرض ويستطيع أن يحمل رؤوسا حربية مدمرة تزن 10 أطنان إلى أي بقعة على الأرض كما يسمح مخزون الطاقة للصاروخ بالتحليق عبر القطبين الشمالي والجنوبي.