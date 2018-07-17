عرض مسرحي طلابي باللغة الفرنسية لتحسين مهارات الطلاب اللغوية

قدمت مجموعة من طلاب المدارس مؤخرا عملا مسرحيا باللغة الفرنسية بعنوان “قميص رجل سعيد” عن نص للكاتب الفرنسي فيير غورييه ويأتي العمل الذي عرض على مسرح دار الثقافة في اللاذقية ضمن المسابقة التي تقيمها دائرة المسرح المدرسي في وزارة التربية بهدف تقوية المهارات اللغوية لطلاب التعليم الأساسي والثانوي وإتاحة الفرصة أمام الشباب الواعد لتصدير موهبته وإبداعه الفني.

ولاقى العرض الذي أخرجه أحمد جحجاح استحسانا من الجمهور على الرغم من التحديات والصعوبات التي تحدث عنها المخرج ، مبينا أن الكادر تلقى تدريبات شحيحة من ناحية الزمن لكن المسرح بسحره تمكن من جذب المشاهدين والمتابعين بكل شغف واهتمام.

بدورها أوضحت هدى منير جامع مدربة المناهج الحديثة للمدرسين في تربية جبلة أنها ركزت بحثها منذ البداية على انتقاء مسرحية تحمل بعدا إنسانيا وتربويا وفكريا فوقع اختيارها على هذه المسرحية حيث أخذت منها بعض الأفكار وأضافت اليها شخصيات وحوارات تتناسب مع المستوى اللغوي للطلاب.

وتابعت: قمنا بعد ذلك بالتعاون مع المدرسات في “مدرسة المتفوقين” بجبلة ومدرسة فادي إسماعيل للبنات بانتقاء طلاب من صفوف العاشر والسابع والثامن لأداء الأدوار التمثيلية وأفضى التعاون والجهد المثمر من قبل الطلاب والكادر بكامله إلى إنجاح العمل الذي تم عرضه مع باقي العروض المنافسة لمحافظة اللاذقية.