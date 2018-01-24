عرنوس والسفير اللبناني يبحثان التعاون مع شركات لبنانية في القطاع الإنشائي

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس خلال لقائه اليوم السفير اللبناني بدمشق سعد زخيا أن الوزارة مستعدة للتعاون مع الشركات اللبنانية التي تعمل ضمن مجالات الاشغال العامة والإسكان في مرحلة إعادة البناء والإعمار القادمة العامة والإسكان في مرحلة إعادة البناء والإعمار القادمة.

وأشار عرنوس إلى رغبة عدد من الشركات اللبنانية بالعمل المشترك مع القطاع الإنشائي في سورية.

بدوره أعرب السفير زخيا عن أمله بعودة الأمن والاستقرار إلى كامل الأراضي السورية، مشيراً إلى أنه سيعمل على تنظيم ملتقى لرجال الأعمال اللبنانيين والسوريين والمهتمين بأعمال الهندسة والمقاولات لإتاحة فرصة اللقاء والتشاور بينهم بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف الدين.

وكان عدد من المعنيين في وزارة الأشغال العامة والإسكان بحثوا في ال 3 من الشهر الجاري مع وفد من شركة تيمز للمقاولات اللبنانية إمكانية توريد

الآليات والشراكة في عدد من الأعمال الإنشائية.