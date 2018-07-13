عرنوس يتفقّد أعمال إعادة تأهيل مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية

اللاذقية-مروان حويجة:

تفقّد الرفيق المهندس حسين عرنوس عضو القيادة القطرية للحزب وزير الأشغال العامة والإسكان منشآت وصالات مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية، واطلع على أعمال التأهيل والصيانة في أرجاء وقطاعات الاستاد الرئيسي للمدينة الرياضية بدءاً من الجملة المعدنية إلى الكتلة الانشائية إلى الملعب ومختلف المرافق الخدمية والصالات والأقسام والمراكز.

كما اطّلع الرفيق عرنوس على نسب التنفيذ وجودة المواد المستخدمة في أعمال التأهيل والصيانة والترميم والتجديد ودقة العمل وآلية تنفيذ البرنامج التأهيلي الموضوع والمعتمد من الجهات المنفّذة والدارسة والمشرفة وواقع إنجازه بكل محاوره ومراحله.

وأكد الرفيق عرنوس ضرورة التنسيق في العمل بين مختلف الجهات المعنية بالدراسة والإشراف والتنفيذ بما يسهم في جودة وسرعة إنجاز أعمال التأهيل وبما يعزز تحقيق الهدف الحيوي التنموي الحضاري المنشود من مشروع إعادة التأهيل، داعياً إلى ضرورة انطلاق الجميع في فريق العمل من مسؤولياتهم الموكلة لهم بكل فاعلية وحيوية لتعزيز مقومات نجاح مشروع إعادة تأهيل المدينة الرياضية بانطلاقة متجددة، وشدد على ضرورة تكاتف وتكامل جهود جميع القطاعات المعنية والعمل كفريق واحد لتنفيذ الأعمال في المشروع بسويّة فنية عالية وضمن الموعد المحدد لإعادة الألق للمدينة الرياضية، التي تشكّل صرحاً حضارياً متكاملاً ووضعهاً في الخدمة.

واستمع الرفيق عرنوس، خلال الجولة التي صحبه فيها محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، من مديري الشؤون الفنية والدراسات والاستشارات في المنطقة الساحلية والخدمات الفنيّة والفرع 2 للإسكان العسكري ومدير المدينة الرياضية إلى شرح حول خطط وبرامج العمل المنفّذة والأعمال الجارية.