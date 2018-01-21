عرواني: تأمين كامل احتياجات مدارس المحافظة من الكتب المدرسية

أكد مدير فرع المؤسسة العامة للطباعة في محافظة حماة عبد الرزاق عرواني أنه تم تأمين كامل احتياجات مدارس المحافظة من الكتب المدرسية لمختلف المراحل التعليمية “التعليم الأساسي والثانوي” للفصل الدراسي الثاني.

وبين عرواني أن الفرع استجر نحو 829 ألف كتاب مدرسي لمختلف المراحل التعليمية وقام بتوزيعها على المستودعات الفرعية في مختلف مناطق المحافظة والبالغ عددها 28 مستودعا منها 3 مستودعات رئيسية في حماة والباقي موزعة على المناطق فضلا عن استجرار 10 آلاف كتاب خاصة برياض الأطفال.

وأوضح عرواني أنه يتم حاليا تزويد المدارس بحاجتها من الكتب المدرسية بعد التدقيق في سجلاتها وهناك بعض المدارس استلمت كامل حاجتها من الكتب المخصصة لها وفق الجداول الاسمية للطلاب لديها لافتا الى أن الفرع يعمل على تفادي أي معوقات قد تعترض عمل المدارس أو أي نقص قد يحصل في الكتب المدرسية.

ووزع فرع المؤسسة العامة للطباعة في حماة نحو 3 ملايين و200 ألف كتاب مدرسي لمختلف المراحل التعليمية مع بداية العام الدراسي للفصل الأول.