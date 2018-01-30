عريقات: لا مباحثات مع ترامب حتى يتراجع عن قراره

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه لن يكون هناك أي مباحثات أو تواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحين التراجع عن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عريقات في مقابلة مع وكالة فرانس برس اليوم: القرار يأتي في إطار حقبة أمريكية جديدة تنتقل من المفاوضات إلى الاملاءات” مبينا أن الفلسطينيين سيدعون إلى مؤتمر دولي في جهود لحشد الدعم الدولي لحل الدولتين.

وأضاف عريقات: في اللحظة التي يقوم بها أي فلسطيني بلقاء مسؤولين أمريكيين فإنه قبول بقرارهم, وهم الآن يهددونا بالمال والمساعدات وغيرها وقد تعهدوا بعدم فرض أي حل والآن يرغبون في عقد اجتماع من أجل الاجتماع” واصفا خطة ترامب للسلام بأنها “صفعة العصر”.