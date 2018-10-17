عريقات يتحدث عن منح الجمعية العامة صلاحيات قانونية إضافية لفلسطين

وصف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح دولة فلسطين “العضو المراقب” صلاحيات قانونية إضافية للنهوض بمسؤولياتها ورئاسة مجموعة “الـ 77 زائد الصين” رسالة مدوية من المجتمع الدولي بأن الإدارة الأمريكية وسلطات الاحتلال تقفان على الجانب الخاطئ من التاريخ.

واعتبر عريقات في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية أن تصويت 146 دولة لصالح القرار الذي عارضته الولايات المتحدة وأستراليا وكيان الاحتلال دليل على أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلطات الاحتلال ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية لن تنجح.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الليلة الماضية بالأغلبية على منح فلسطين التي تتمتع بصفة مراقب لديها صلاحيات إضافية لتتمكن من تولي رئاسة مجموعة الـ 77 زائد الصين للعام 2019.