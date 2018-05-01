عزام يعزي باستشهاد الصماد الجيش اليمني يستهدف مرتزقة النظام السعودي في السديس

قدّم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام أمس التعازي للسفير اليمني بدمشق نايف القانص باستشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد الذي اغتاله النظام السعودي بغارة جوية قبل أيام. ودوّن الوزير عزام كلمة في سجل التعازي أعرب فيها عن خالص العزاء والمواساة للشعب اليمني الشقيق وعائلة الصماد، مؤكداً أن عملية الاغتيال جريمة جديدة تضاف إلى المحرقة التي يرتكبها النظام السعودي وما يسمى “التحالف” الذي يقوده ضد الشعب اليمني.

وأضاف: إن الشعب اليمني الشقيق الذي لم يخضع في تاريخه لأي قوة خارجية قادر بصموده العظيم على رد العدوان ليكون مآله الفشل حاله حال المخطط السعودي المهزوم في سورية.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة صعدة مسيرة غاضبة تنديداً باستهداف تحالف العدوان الصماد ووفاءً له، ورفع المتظاهرون صور الشهيد ولافتات منددة باغتياله وبكل الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب اليمني منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وأكد بيان المسيرة أن هذه الجريمة لن تمر من دون محاسبة، مشيدين بالمجلس السياسي الأعلى وبكل القوى السياسية، لاختيارهم مهدي المشاط رئيساً للمجلس السياسي خلفاً للصماد، مؤكداً أن المرحلة تقتضي العمل والاستنفار، داعياً المجلس السياسي ووزارة الدفاع إلى الرد على جريمة اغتيال الصماد ومحاسبة مرتكبيها.

في الأثناء، أصيب يمنيان اثنان جراء استهداف طيران النظام السعودي أمانة العاصمة صنعاء بغاراته العدوانية، وأوضح مصدر عسكري أن طائرات العدوان السعودي استهدفت برج كهرباء بمنطقة بيت المعاد بمديرية بني الحارث في صنعاء ما تسبب بإصابة شخصين بجروح إصابة أحدهما خطيرة.

كما شن تسع غارات أخرى على مديريات محافظتي صعدة وصنعاء وأربع على مديرية الحالي في محافظة الحديدة متسبباً بأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، فيما قصفت قوات التحالف بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية مناطق متفرقة في مديريات باقِم ومُنَبْه ورازِح وكِتاف الحدودية بمحافظة صعدة ذاتها.

وفي محافظة الحُديْدة، شنّت مقاتلات العدوان سلسلة غارات جوية على منطقة الجَبّانة بمديرية الحالي شمال المحافظة، في حين تدور مواجهات متقطعة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة، وقوات الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي وتحالف العدوان من جهة أخرى في الأطراف الشمالية الشرقية لمديرية حَيْس جنوب المحافظة.

إلى ذلك، استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية بقصف صاروخي ومدفعي عدداً من المناطق الحدودية في منطقة الغور بمديرية غمر ومناطق متفرقة من مديرية رازح، وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية ورداً على العدوان السعودي نفذوا هجمات عسكرية على مواقع وتجمعات جنود نظام آل سعود ومرتزقته أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلياتهم حيث اعترف إعلام العدوان السعودي بمقتل ستة من جنوده بينهم ضابط وإصابة أربعة آخرين.

وفي نجران، شن الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوماً مباغتاً على موقع سعودي في السديس أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آلية عسكرية لهم كما قتل عدد من المرتزقة وأصيب آخرون خلال التصدي لتسللهم إلى التبة الرملية بصحراء الأجاشر في محافظة الجوف وتم تدمير آلية لهم في مديرية خب فيما قتل وأصيب عدد من المرتزقة في انفجار في جبهة قيفة بمحافظة البيضاء ودمرت آلية للمرتزقة شمال موزع بمحافظة تعز ومقتل من كان عليها.

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام السعودية أثناء التصدي لمحاولة زحفهم باتجاه مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبل الدود بجيزان السعودية، مضيفاً: بأن القوات اليمنية المشتركة أحبطت محاولة زحف للقوات السعودية ترافقت مع غارات جوية مكثفة لإسناد محاولة القوات على الأرض للتقدم باتجاه جبل الدود، كما قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين.

سانا- وكالات