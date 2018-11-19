“عزف منفرد”… فيلم سوري في المسابقة الرسمية لمهرجان الرباط لسينما المؤلف

يشارك الفيلم السوري الروائي الطويل (عزف منفرد) سيناريو وإخراج عبدالحميد عبداللطيف ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته 23 التي تعقد حالياً في الرباط بالمغرب.

الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما تعود أحداثه لعام 2013 ويوضح ما يمكن أن ينتج عن المصادفة من قصص إنسانية معبرة لأفراد لم تفقدهم الحرب حسهم الإنساني ولم تجبرهم الظروف على تجاهل الألم البشري عبر موقف يتعرض له بطل الفيلم طلال بالمصادفة في المكان غير المتوقع فهو موسيقي عازف كونترباص يتعاطف مع حالة صحية لرجل كهل ويساعده في الذهاب إلى المشفى لتبدأ ورطته الأخلاقية في مساعدة هذا الرجل المجهول في الوقت الذي يكابد فيه صعوبات تأمين معيشته.

والفيلم من بطولة فادي صبيح-جرجس جبارة-أمل عرفة-رنا شميس وتمثيل كرم الشعراني-يدروس برصوميان- عبدالرحمن قويدر- فايز أبوشكر- والشاب ورد عجيب.

يذكر أن مهرجان الرباط لسينما المؤلف تظاهرة سنوية أسست في عام 1994 في العاصمة المغربية الرباط وتعد مسابقة مفتوحة على التجارب السينمائية العالمية المختلفة التي تتماشى مع الخط العام للمهرجان الطامح لتكريس سينما المؤلف.