عسيران وسعد: ضرورة التنسيق بين لبنان وسورية لما فيه مصلحة البلدين

شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية اللبنانية النائب علي عسيران، على ضرورة التنسيق مع سورية لحل مختلف القضايا التي تهم الجانبين.

وأشار عسيران في تصريح له اليوم إلى أن الحرب الإرهابية التي شنت على سورية وما حل بها جراء ذلك أصابت لبنان بالصميم.

وأضاف: نأمل في أن تسهم إعادة فتح معبر نصيب بدعم الاقتصاد اللبناني من خلال تصريف المنتجات الزراعية اللبنانية.

بدوره جدد النائب اللبناني أسامة سعد دعوته إلى التنسيق والحوار بين سورية ولبنان لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وأكد سعد في حديث إذاعي اليوم أن دور سورية أساسي على الصعيد العربي وخصوصاً في دعم حركات المقاومة ضد العدو الصهيوني.