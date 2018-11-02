عشرات الجرحى الفلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الثانية والثلاثين ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة تحت عنوان “شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم”.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء أن قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السامة على مئات الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق شرق جباليا شمال قطاع غزة وشرق خزاعة وخان يونس جنوب القطاع.

ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 215 إضافة إلى إصابة أكثر من 23 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق بغاز الاحتلال السام في الضفة

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية بالضفة الغربية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 15 عاما.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن قوات الاحتلال اعتدت على مئات الفلسطينيين والمتضامنين الاجانب المشاركين في المظاهرة باطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز السامة ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتشهد بلدة كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال ولا سيما يومي الجمعة والسبت وباتت تشكل جزءا من الحياة العامة في البلدة التي التهم الجدار والاستيطان أراضيها.